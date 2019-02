Als Knechte und Mägde den Arbeitsplatz wechselten

„Lieber Franz“, schreibt Max Zaggl im Jahr 1932 in fein säuberlicher Handschrift auf Papier. „Lieber Franz, jetzt hab’ ich einmal den rechten Begriff, was die Not in Wirklichkeit ist.“ Es sind die Worte eines jungen Burschen – 17, vielleicht 18 Jahre alt mag er gewesen sein – der in großer Verzweiflung darum bittet, zurückkommen zu dürfen in die warmen Stallungen am Adelshof in Inzing.