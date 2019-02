Online-Gigant Facebook vor schwerer Reifeprüfung

Der Geburtstag fällt auf heute Montag. Rein wirtschaftlich steht Facebook blendend da. Erst am Mittwoch legte das Online-Netzwerk zur Freude der Anleger glänzende Zahlen vor. Allein im abgelaufenen Quartal schwoll der Gewinn, den Facebook vor allem mit dem Verkauf möglichst maßgeschneiderter Werbebotschaften an seine Nutzer erzielt, auf umgerechnet rund sechs Milliarden Euro an.