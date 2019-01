Bochum siegt bei Baumgartner-Debüt

Während der 22-Jährige in der Innenverteidigung die gesamte Spielzeit im Einsatz war, wurde Stürmer Lukas Hinterseer in der 71. Minute ausgetauscht. Für die Entscheidung sorgten Köln-Zugang Simon Zoller (13.) und Patrick Fabian (21.). Der Anschlusstreffer des Ex-Salzburgers Havard Nielsen (79.) nach einem groben Schnitzer von Bochum-Tormann Manuel Riemann änderte nichts mehr. Der VfL gewann damit auch das zweite Saisonderby nach dem 2:0 in Duisburg. Bochum schaffte mit dem zweiten Sieg in Folge vorerst den Sprung auf Rang sieben, Duisburg ist weiter 16.