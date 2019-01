Reinhard Egger rodelt in Winterberg zu WM-Silber

Österreichs Rodel-Herren haben sich bei den Kunstbahn-Weltmeisterschaften in Winterberg auch am Sonntag in starker Verfassung präsentiert. Zwei Tage nach Sprint-WM-Gold für Jonas Müller holte Reinhard Egger im Einsitzer-Bewerb überraschend die Silbermedaille. Der Tiroler musste sich nur dem deutschen Olympiasieger und nunmehr sechsfachen Weltmeister Felix Loch um eine Zehntel geschlagen geben.