Kitz-Sieger Noel: „Kann nicht fahren wie Marcel“

Nächstes Duell am Dienstag

Hirscher sei für ihn allerdings die Nummer eins im Slalom. „Er ist der konstanteste über alle Rennen“, meinte Noel. „Wenn er eine nicht so gute Performance in einem Lauf hat, wird er im nächsten Lauf oder am nächsten Tag der Schnellste sein, weil er sich nicht damit abfinden kann, Fünfter oder Sechster zu sein.“ In Schladming hat Hirscher am Dienstag im Nightrace die nächste Gelegenheit, schneller als Noel zu sein.