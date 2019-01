Nächste Gisin-Verletzung nach Marcs Horror-Sturz!

Die Schweizer Kombinations-Olympiasiegerin Michelle Gisin, die Schwester von Marc Gisin, der einen Horror-Sturz in Gröden erlitten hatte. muss auf die Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen am Sonntag verzichten. Die 25-Jährige habe sich beim Super-G am rechten Knie verletzt, teilte der Schweizer Skiverband am Samstag mit. Wie schwer die Blessur sei und wie lange Gisin ausfallen werde, sollen Untersuchungen in der Schweiz klären. Sie zählt in Aare zu den WM-Medaillenkandidatinnen.