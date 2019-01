Osaka holt nach New York auch Titel in Melbourne

Nach dem denkwürdigen Sieg im Finale der US Open über die wegen eines Schiedsrichter-Disputs wütende Serena Williams stemmte Osaka nur 140 Tage später schon ihre zweite Siegestrophäe bei einem Grand-Slam-Turnier. Als erste Japanerin und erste Asiatin (bei Damen und Herren) steht sie ab Montag auf Platz 1 der Tennis-Weltrangliste. Sie hat mit dem auf umgerechnet 2,57 Mio. Euro dotierten Siegerscheck mit nur 21 bereits die Zehn-Millionen-Dollar-Grenze allein an Preisgeld durchbrochen. Im enorm hoch dotierten asiatischen bzw. japanischen Sponsorenmarkt ist ihr ein Vielfaches sicher. Kvitovas großartiges Comeback nach einer schweren Messer-Verletzung durch einen Einbrecher im Dezember 2016 wurde also nicht mit einem Sieg gekrönt - mehr Infos zu dem Vorfall finden Sie HIER und HIER - Kvitova hatte im zweiten Satz bei 3:5 und 0:40 drei Matchbälle abgewehrt und sich noch in den dritten Satz gerettet. Dennoch wird die 28-jährige Tschechin und zweifache Wimbledon-Siegerin im WTA-Ranking auf Platz zwei klettern. Sie selbst hätte ihr märchenhaftes Comeback mit ihrem dritten Grand-Slam-Titel und Platz 1 freilich krönen wollen.