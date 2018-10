Anklage nach Messerattacke auf Wimbledon-Siegerin

Fast zwei Jahre nach der Messerattacke auf die Tennis-Spielerin Petra Kvitova ist Anklage gegen den mutmaßlichen Täter erhoben worden! Dem 33-Jährigen würden räuberische Erpressung und Hausfriedensbruch zur Last gelegt, teilte die Staatsanwaltschaft in Brünn am Freitag mit. Im Falle einer Verurteilung sei mit einer Freiheitsstrafe von fünf bis zwölf Jahren zu rechnen.