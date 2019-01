Chancenlos! Deutschland verpasst WM-Finale

Olympiasieger Dänemark und Norwegen bestreiten am Sonntag (17.30 Uhr) bei der Männer-Handball-WM in Deutschland und Dänemark das Finale. Die Norweger schalteten am Freitagabend im zweiten Halbfinale in Hamburg Gastgeber Deutschland mit 31:25 (14:12) aus. Bereits zuvor hatten die Dänen mit Frankreich den Titelverteidiger und Rekord-Weltmeister mit einem 38:30-(21:15)-Erfolg aus dem Bewerb geworfen.