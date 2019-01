In Klinik randaliert und Autos zerstört: U-Haft!

Ein alkoholisierter 35-Jähriger hat in der Nacht auf Donnerstag in Innsbruck randaliert. Er schlug laut Polizei unter anderem eine Fensterscheibe ein und trat eine Ambulanztür der Klinik ein. Außerdem wird ihm vorgeworfen, mindestens 16 Fahrzeuge beschädigt zu haben. Der Mann wurde festgenommen und in die Justizanstalt eingeliefert. Über ihn wurde die U-Haft verhängt.