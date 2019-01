Landestheater-Chef übernimmt das „Schauspiel Köln“

Die Kölner Kulturdezernentin Susanne Laugwitz-Aulbach betonte in einer Aussendung, von Maldeghem habe „mit seinen Vorstellungen eines modernen, lebendigen und nicht hierarchiebetonten Theaters“ überzeugt. „Maldeghem hat sich mit einem Konzept und Ideen für die Stadt empfohlen, mit denen er das Schauspiel Köln den Bürgerinnen und Bürgern noch weiter öffnen will, da das Theater den Menschen gehört“, erklärte Oberbürgermeisterin Henriette Reker am Donnerstag.