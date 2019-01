Barcelona droht nach Pleite in Sevilla das Cup-Aus

Barca verzichtete in Sevilla auf zahlreiche Stammkräfte. Superstar Lionel Messi etwa saß nicht einmal auf der Ersatzbank. Im Sturm agierte der erst am Montag verpflichtete Kevin-Prince Boateng, doch der deutsch-ghanaische Mittelfeldspieler blieb schwach. Sevilla nutzte das zu Toren durch Pablo Sarabia (58.) und Wissam Ben Yedder (76.). Das Rückspiel steigt nächsten Mittwoch in Barcelona. Im Achtelfinale gegen Levante hatte Titelverteidiger Barca einen 1:2-Rückstand nach dem Hinspiel zu Hause mit einem 3:0 wettgemacht.