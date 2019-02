Flusskreuzfahrt am Rio Douro

Zwischen bewaldeten Hügelketten, schroffen Felswänden und terrassenförmig angelegten Weinbergen sucht sich der Rio Douro seinen Weg zum Atlantik. Der mit 850 Kilometern zweitlängste Fluss der Iberischen Halbinsel entspringt in der spanischen Provinz Soria und mündet bei Porto ins Meer. Früher wild und unbändig, ist der Douro heute durch Schleusen und Staudämme reguliert und für die Flussschifffahrt gut erschlossen. Hier in Pinhão ist der geografische Mittelpunkt des Douro-Weinbaugebietes, und viele mehr oder weniger berühmte Weingüter finden sich in der Umgebung. Karge Schieferböden und heiße Sommer - das ist es, was die Rebstöcke brauchen, um optimal zu reifen.