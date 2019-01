Die Zombie-Apokalypse tobt schon seit 23 Jahren!

An der bekannten Spielmechanik mit fixer Kameraperspektive, reichlich Schockmomenten und steter Munitionsknappheit ändert sich in diesem Teil nichts, wohl aber an der Story, die diesmal globaler wird und sich unter anderem in Europa und auf einem abgelegenen Pazifik-Eiland spielt - selbstverständlich, wir sind ja bei „Resident Evil“, voll wandelnder Kadaver. „Code Veronica“ erschien später auch für PS2 und Gamecube, eine HD-Neuauflage kam auf PS3 und Xbox 360.