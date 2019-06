Das sind die 5 besten Zuckeralternativen

Die Rede ist hier von Haushaltszucker, den wir nicht nur in der Küche verwenden, sondern welcher sich leider auch in vielen anderen verarbeiteten Lebensmittel versteckt. Daher versuchen immer mehr Menschen, ihren Zuckerkonsum zu reduzieren. Alternativen wie Kokosblütenzucker, Erythrit und Birkenzucker sind immer mehr im Kommen. Wir zeigen Ihnen, was in den Zuckeralternativen steckt und wie Sie im Alltag Zucker einsparen.