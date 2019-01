Bei Red Bull Salzburg ist zweite Garde gefordert

Amadou Haidara hat Salzburg bereits in Richtung Leipzig den Rücken gekehrt. Munas Dabburs Abgang zum FC Sevilla im Sommer steht längst fest. Die Zukunft weiterer Euro-Fighter wird sich in Bälde entscheiden. Österreichs Serien-Meister muss sich darauf einstellen, dass das Gesicht der Mannschaft in der neuen Saison anders aussehen wird. Das gehört zur Philosophie der Mozartstädter und wurde auch in der Vergangenheit so praktiziert.