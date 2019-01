Brachiale Action in „The Hong Kong Massacre“

Einen Top-Down-Shooter im Stil von „Hotline Miami“ mit einem Hauch von „Max Payne“ veröffentlicht das unabhängige Spielestudio VRESKI am 22. Jänner für PC und PS4. Der Trailer zeigt: Das Spiel trieft nur so vor brachialer Action inklusive Zeitlupenmomenten und richtet sich eher an ein erwachsenes Publikum. Optisch überzeugt man mit hübschen Explosions- und Partikeleffekten.