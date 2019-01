Vorjahresfinalist Cilic nach Krimi ausgeschieden

In der dritten Runde hatte er noch dank Mithilfe von Fernando Verdasco zwei Matchbälle abgewehrt und in fünf Sätzen gewonnen. Am Sonntag war für den Vorjahresfinalisten bei den Australian Open gegen den nächsten Spanier aber Endstation: Der als Nummer 6 gesetzte Kroate Marin Cilic unterlag Roberto Bautista Agut (ESP-22) nach 3:58 Stunden mit 7:6(6), 3:6, 2:6, 6:4, 4:6 und wird im Ranking zurückfallen.