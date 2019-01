Mühlviertler stirbt bei Rennen mit Motorschlitten

Tödlicher Unfall in Neukirchen am Großvenediger: Bei einem Motorschlitten-Rennen auf einer gesperrten Skipiste stürzte ein 22-jähriger Oberösterreicher und wurde von einem nachfolgenden Renn-Teilnehmer überfahren. Der junge Mann aus dem Mühlviertel erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.