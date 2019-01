Meister Salzburg schnappt sich Innsbrucks Vallci

Vallci freute sich über die neue Herausforderung. „Ich werde natürlich alles geben und versuchen, meinen Part dazu beizutragen, der Mannschaft zu helfen und mich auch auf Dauer hier in Salzburg durchzusetzen“, kündigte der 1,91 m große Verteidiger an. Er sei in der Abwehr flexibel einsetzbar. Vallci ist der erste echte Zugang bei Salzburg in diesem Winter. Der norwegische Stürmer Erling Braut Haaland wurde bereits im August verpflichtet, der 18-Jährige trainiert seit Montag unter Marco Rose.