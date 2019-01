Tiroler (47) stürzte beim Schneeräumen von Dach

Schwerer Arbeitsunfall am Donnerstag in Absam! Ein 47-jähriger Einheimischer aus dem Bezirk Innsbruck-Land wollte das Flachdach eines Gebäudes von den angehäuften Schneemassen befreien. Dabei stürzte er rund dreieinhalb Meter in die Tiefe und prallte auf dem harten Boden des darunterliegenden Stiegenhauses auf. Er zog sich erhebliche Verletzungen zu.