Sprengstoff im Heli: Der brisante Lawinen-Einsatz

Das Heer habe vor zwölf Tagen, am 4. Jänner, mit den ersten Erkundungsflügen begonnen, seit dem 6. Jänner ist es mit Luft- und Landkräften im Einsatz. Auch in den nächsten Tagen werde man noch im Einsatz stehen, Dächer von Schneemassen befreien oder Fernmeldeverbindungen wiederherstellen, hatte Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) bereits am Mittwoch erklärt.