„KroneFit“ mit Top-Experten

An der Medizinischen Universität Graz studieren aktuell 4320 junge Menschen und man zählt 2500 Mitarbeiter, wobei mehr als 1500 im Bereich von Wissenschaft und Forschung tätig sind. Diese wickeln etwa 500 laufende klinische Studien und 450 Forschungsprojekte ab, was jährlich in 2800 wissenschaftlichen Publikationen in hochrangigen Journals mündet. Eine Erfolgsgeschichte!