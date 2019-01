Oberstleutnant bemängelt fehlende Rechtsgrundlage

Drohnen sind aus dem militärischen Alltag nicht mehr wegzudenken. Doch die Verwendung von teilautonomen und autonomen Systemen in der Kriegsführung wirft auch neue völkerrechtliche und ethische Fragen auf, wie Markus Reisner, Oberstleutnant des Generalstabsdienstes, am Montagabend in der Landesverteidigungsakademie Wien bei der Präsentation seines Buches „Robotic Wars“ aufzeigte.