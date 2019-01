Schwangere Freundin halb nackt an Baum gefesselt

Seit Juni 2018 überwacht

Im Mai 2018 waren die Ermittler auf die Spur des 37-Jährigen gekommen, seit Juni 2018 wurde er überwacht. Am 10. Jänner hatten die Beamten so viel gegen ihn in der Hand, dass er mithilfe der Spezialeinheit WEGA in seiner Wohnung festgenommen wurde. In der Küche und im Schlafzimmer wurden geringe Mengen Kokain sichergestellt. Welche Suchtgiftmengen der Mann im Tatzeitraum insgesamt verkauft hat, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Der 37-Jährige gab zwar in der Einvernahme zu, Drogengeschäfte gemacht zu haben, über Details schwieg er sich aber aus.