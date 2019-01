Sohn (49) stürzte bei gefährlicher Tour zu Vater

Verletzungen am Knie, an der Leiste und der Schulter

„Für die mühevolle Strecke benötigte der Mann etwa vier Stunden. Kurz vor der Hütte passierte das Unglück. Der Mann stürzte und zog sich Verletzungen am Knie, an der Leiste und der Schulter zu“, sagt Jakob Dörfler, Ortsstellenleiter der Bergrettung Gerlos.