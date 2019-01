WM-Rückschlag: Handballer von Chile abgeschossen

Österreichs Männer-Handball-Nationalteam hat im Kampf um den Aufstieg in die Hauptrunde bei der WM in Deutschland und Dänemark einen herben Rückschlag einstecken müssen. Die ÖHB-Auswahl unterlag am Samstag in Herning Chile nach schwacher Leistung 24:32 (15:14). Damit verpassten die Schützlinge von Teamchef Patrekur Johannesson den zweiten Pflichtsieg nach dem 29:22 gegen Saudi-Arabien am Freitag. Für die Chilenen war es der erste Sieg nach der Auftakt-16:39-Pleite gegen Dänemark. Für die Österreicher geht es am Montag (17.30 Uhr) in ihrem dritten Gruppe-C-Spiel gegen Norwegen, den Vizeweltmeister von 2017, weiter.