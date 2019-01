Thema Verkehr: Leser wollen für Wiener Vorrang

Wer länger in Wien lebt oder hier geboren wurde, erhält bei der Suche nach einer Gemeindebau-Wohnung einen Wien-Bonus und wird in der Warteliste vor jenen Personen vorgereiht, die erst frisch in die Stadt gekommen sind. Seit Monaten arbeitet die neue Stadtregierung an einer Ausweitung der Bonuszone - demnächst sollen erste Ideen präsentiert werden. In der „Krone“ gibt es die schon früher. Nach unserem Aufruf kamen viele Einsendungen - vor allem zum Thema Verkehr. Einige sind juristisch kompliziert umzusetzen, aber allemal spannend.