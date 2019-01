Schnüffel-Affäre: Marcel Hirscher „erbt“ Sieg!

Der 26-jährige Technikspezialist will aber einen Antrag auf einstweilige Aussetzung der Disqualifikation einbringen, kündigte seine Anwältin an. Damit soll erreicht werden, dass Luitz seine 100 Punkte für den Sieg behält und in der Riesentorlauf-Startliste von Adelboden am Samstag nicht nach hinten rutscht. Ein genereller Einspruch vor dem CAS muss bis zum 31. Jänner erfolgen.