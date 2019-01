Haus des Meeres: Trotz Jahreskarte kein Eintritt

Mehr als 642.000 Besucher zählte das Haus des Meeres in Wien im Vorjahr. Der neue Gästerekord hat eine Schattenseite. Und die sorgt bei „Krone“-Lesern für Unmut. Wer seit 1. Jänner eine Jahreskarte kauft, darf mit dieser am Wochenende nicht mehr in den Zoo. Denn das Ticket gilt nur noch von Montag bis Freitag.