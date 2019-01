Norwegerin Östberg gewann erstmals Tour de Ski!

Die Staffel-Olympiasiegerin Östberg siegte am Sonntag 2:42 Minuten vor der Russin Natalia Neprjajewa. Dritte wurde die Finnin Krista Parmakoski. Teresa Stadlober (oben im Bild), der letzte österreichische TdS-Beitrag, war schon vor dem Samstag-Bewerb erkrankt ausgestiegen. Die Salzburgerin, Gesamtweltcup-14., wird nun erst wieder am letzten Jänner-Wochenende in Ulricehamn im Weltcup antreten. Vor der 23-Jährigen mussten bereits ihre Landsleute Luis Stadlober und Max Hauke wegen Halsschmerzen ihre Starts zurückziehen.