Zwei Raubüberfälle halten Polizei auf Trab

Gleich zweimal versuchten Räuber an diesem Wochenende in Kärnten Beute zu machen: Nachdem am Samstag ein Vermummter in Völkermarkt einen Trafikanten mit einem Messer bedroht hatte, versuchte am Sonntagmorgen ein Taxiräuber in Klagenfurt sein Glück. Beide Kriminellen scheiterten jedoch letzten Endes…