Hermann Neubauer will mit Sieg zurück

Zeigt, wie spektakulär die Jännerrallye dank des Winterwetters im Mühlviertel wird. Der Wettergott hat mit den 52 Teams also kein Erbarmen. Donnerstag steigt in Oberrauchenödt der Shakedown. Für die Piloten ist dies die einzige Gelegenheit, die schwierigen Straßenverhältnisse im Renntempo zu absolvieren. Jeder kann dreimal über einen 2,6 km-Abschnitt heizen. Freitag beginnt dann die richtige Zeitenjagd mit der spektakulären Etappe in den teuflischen (Eis)-Kehren von Pierbach. Wo bis zu 15.000 Fans die Boliden sehen. „Ich will gewinnen“, sagt Hermann Neubauer. Der Salzburger ist neben Simon und Julian Wagner der Favorit. „Diesen Druck kann er sich behalten“, betont Simon. Die Benzinbrüder aus Mauthausen starten jeweils mit einem R5. Alles andere als ein Sieg eines dieser Top-Autos wäre ein Wunder. Während aber Julian zuletzt seinen Skoda testen konnte, saß Simon bei der Streckenbesichtigung erstmals in diesem Auto: „Die Jännerrallye ist teuer genug, da ging sich finanziell kein Test aus!“