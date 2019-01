363 Tore! Thomas Vanek zieht in 1000er-Klub ein

Vanek ist in der 101-jährigen NHL-Geschichte der 329. Spieler, der den Meilenstein erreicht. „Als kleines Kind habe ich immer von der NHL geträumt. Das 1.000ste Spiel war in meinem Traum nicht dabei“, sagte er. Der in Zell/See und Graz aufgewachsene Stürmer, der seit seinen Jugendtagen als großes Torjäger-Talent galt, war für sein großes Ziel schon mit 14 Jahren nach Nordamerika gewechselt. Am 5. Oktober 2005 erfüllte sich sein Traum. Er debütierte für die Buffalo Sabres in der stärksten Liga der Welt.