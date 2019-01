Teamchef Franco Foda hat große Vorsätze für 2019

Daheim in Graz rutschte Franco Foda hinüber ins neue Jahr. „Mit meiner Familie und Freunden war ich in der Innenstadt und bei der Lasershow am Hauptplatz“, erzählt der Deutsche, der ein erfolgreiches Jahr 2018 im Rückspiegel hat, mit fünf Siegen in Serie ja den besten Teamchef-Start der ÖFB-Verbandsgeschichte einstellte.