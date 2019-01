Einbrecher weckt Hausbesitzer auf

„Der Täter muss über ein angrenzendes Grundstück in den Garten geklettert sein“, erzählt der Sohn, der vor dem Haus der Eltern eine Überwachungskamera installiert hatte. Denn erst auf der Flucht suchte der in eine grüne Jacke gekleidete Verdächtige den Weg zur Straße hin. Doch bevor er dort das Weite suchen konnte, scheiterte er zunächst am Zaun. Erst beim zweiten Versuch schaffte er den Sprung, überquerte dann in aller Seelenruhe die Fahrbahn - und verschwand im nächsten Garten, wie das Video zeigt.