Darts-WM: Van Gerwen spaziert ins Halbfinale

Bei dem prestigeträchtigen und mit 2,5 Millionen Pfund dotierten Turnier im Alexandra Palace waren viele Favoriten schon vorzeitig ausgeschieden. Raymond van Barneveld und Peter Wright waren gleich in ihrem ersten Spiel gescheitert, Europameister James Wade und Weltmeister Rob Cross verloren jeweils ihr Achtelfinale am Freitag. Das Endspiel findet am Neujahrstag statt.