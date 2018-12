Mutter und ihre zwei Kinder bei Unfall verletzt

Kurz nach 18 Uhr lenkte eine Einheimische (30) ihren PKW auf der Felbertauernstraße aus Ainet kommend in Fahrtrichtung St. Johann im Walde. Im Fahrzeug befanden sich auch ihre 3 Monate und 3 Jahre alten Töchter. Zur selben Zeit fuhr ein 53-Jähriger in die entgegengesetzte Richtung, wollte nach links zu einem Haus abbiegen und übersah dabei offenbar die entgegenkommende Lenkerin. Es kam zu einer Frontalkollision, wobei der Pkw des Mannes in das angrenzende Feld geschleudert wurde und der Wagen der Frau nach einer Drehung auf der Fahrbahn zum Stillstand kam.