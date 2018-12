Schumacher: Der Tag, an dem sich alles änderte!

Schumacher musste notoperiert werden, er schwebte in Lebensgefahr - seine Familie traf am Nachmittag ein. Am Tag darauf äußerten sich die behandelnden Mediziner in einer Pressekonferenz: Schumacher hatte bei dem Sturz weitverbreitete Verletzungen im Gehirn erlitten, sein Zustand wurde als „außerordentlich ernst“ bezeichnet. Er musste ein zweites Mal operiert werden, dabei wurde ein Hämatom in der linken Hirnseite entfernt.