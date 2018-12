Kurt Jusits ist neuer Trainer von Zweitligist Horn

Er polarisiert, er motiviert, er bringt 100 Prozent Leidenschaft mit - wo Kurt Jusits übernimmt, weht ein frischer Wind. Zuletzt bei Ostligist Parndorf. „Dort hat er das Team mit einem Punkt übernommen“, so Horns Obmann Rudi Laudon. Ehe die Burgenländer mit 19 Zählern zufrieden in die Winterpause gingen. „Ich hätte auch in der Wohlfühloase in Parndorf bleiben und dort Neunter werden können. Ich traue mir aber die Aufgabe in Horn zu und möchte mich dort beweisen“, so Jusits, der vom Klassenerhalt überzeugt ist: „Es ist möglich, fünf Punkte aufzuholen.“