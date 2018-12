Silvester: Ein gefährliches Spiel mit dem Feuer!

Was sind die Klassiker unter Raketen und Co.?

Die Gigantischen haben eine Füllung von 75 Gramm und machen ein irrsinnig tolles Bild. Auch die Boxen sind heiß begehrt. Man zündet sie einmal an und kann dann das Feuerwerk in Ruhe bestaunen. Die Auswahl, die es hier gibt, ist enorm. Kinder und Jugendliche mögen hingegen sehr gerne Knallerbsen, Crackling-Balls, die am Boden herumflitzen, sowie Disco-Blitzer.