Herzog und Ivanschitz trauern um Trainer-Legende

Die nordamerikanische Fußball-Liga MLS trauert um ihren Rekordtrainer Sigi Schmid. Der gebürtige Deutsche, der mit 266 Siegen der erfolgreichste Coach der Liga ist, starb am 25. Dezember im Alter von 65 Jahren in einem Krankenhaus in Los Angeles. Dies teilte seine Familie am Mittwoch (Ortszeit) in einer Erklärung mit, welche die MLS auf ihrer Homepage veröffentlichte. Andi Ivanschitz und Andreas Hezog erinnerten sich im Internet mit persönlichen Worten an die Trainerlegende.