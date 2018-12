Alpinist von Böe erfasst und 400 Meter abgestürzt

Am Ötscher ist am Stefanitag ein 61 Jahre alter Tourengeher von einer Böe erfasst worden und rund 400 Meter abgestürzt. Die Rettungsaktion mit Hubschraubern des ÖAMTC und des Innenministeriums musste am Mittwoch wegen zu starken Windes abgebrochen werden. Die Suche wurde Donnerstagfrüh fortgesetzt. Ob der Einheimische noch am Leben ist, ist nach Angaben der Bergrettung ungewiss.