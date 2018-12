Ungarn-Demos: Der „Viktator“ und sein Schnauzbart

Eine kleine ungarische Fahne kostet 200 Forint (60 Cent), die größere 2000 (sechs Euro). Daneben gibt’s warmen Tee, wahlweise mit „Schuss“, um ein paar Münzen. Ist das Symbol „O1G“ eingeritzt, erntet man ein Lächeln. Es ist kalt auf dem Kossuth-Platz von Budapest, benannt nach dem ungarischen Revolutionär von 1848. Und so mancher findige Geschäftsmann wittert in der letzten Demo vor den Feiertagen noch ein kleines Zusatzgeschäft. Denn sie sind am Freitag zu Tausenden auf den Platz vor dem ungarischen Parlament gekommen.