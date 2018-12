„Ich habe kleine Kinder, ich kann nicht sterben“

Aber an ihren Augen, an ihrer Tapferkeit, Entschlossenheit, ihrem Mut erahnt man, was der Mutter dieser Schritt abverlangt hat. Während die Kinder geschoren haben, hat sie die Tränen heruntergeschluckt und erst danach hemmungslos allein im Zimmer geweint. „Die Kinder haben nie gesehen, wenn es mir dreckig gegangen ist. Sie sollten es nicht mitkriegen. Aber Bescheid gewusst haben sie von Anfang an.“