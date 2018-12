Hirscher im Video über Rekord-Sieg und die WM 2025

„Es ist unglaublich, so etwas kannst du nicht planen, so etwas passiert einfach. Der alleinige Führende zu sein, bedeutet mir sehr viel“, sagte der Salzburger nach dem Slalomsieg in Saalbach-Hinterglemm. „In Österreich dieses Level zu erreichen, ist sehr speziell. Wir sind ein Land, das wegen Skifahren verrückt ist, es gibt so viele gute Skifahrer. Das ist ein Rekord, der nicht mehr wert ist als sieben große Kugeln in Folge, aber sehr nahe dran“, sagte der siebenfache Gesamtweltcupsieger. Moser-Pröll erlebte in Saalbach live mit, wie Hirscher sie hinter sich ließ, und hatte damit überhaupt keine Probleme. Denn eigentlich blicke sie viel mehr auf seine Karriere, als sie auf ihre zurückschaue. „Wenn er verletzungsfrei bleibt, dann traue ich ihm auch den Stenmark-Rekord zu“, sagte Moser-Pröll.