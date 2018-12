„Marcel wird auch Stenmarks Rekord knacken!“

„Schon unglaublich“

Moser-Pröll, traditionell eher öffentlichkeitsscheu, freut Hirschers Siegeszug auch, „weil ich mir so erst wieder in Erinnerung rufe, dass ich das schon alles geschafft habe. Das ist schon unglaublich“, strahlte die 65-Jährige zwischen den beiden Slalom-Durchgängen in Saalbach in die ORF-Kamera: „Ansonsten habe ich mich bis vor Kurzem gar nicht so sehr mit dem Thema beschäftigt.“