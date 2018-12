Dortmund-Pleite, Hinteregger nach Tor verletzt out

Hinteregger erst Held, dann verletzt out

Hinteregger brachte Augsburg nach einem Corner per Kopf mit seinem zweiten Saisontor in Führung (8.). Kurz vor dem 1:1 durch Mathew Leckie verletzte sich der Kärntner aber in einem Luftduell mit Davie Selke (28.). Hinteregger blieb zuerst leicht benommen liegen, wurde behandelt und musste zur Pause in der Kabine bleiben.