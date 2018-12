Teurer als Ronaldo? ManCity buhlt um Real-Star

Es ist (noch) nicht die Saison von Real Madrid. In der Champions-League-Gruppenphase blamierte sich der spanische Topklub zweimal gegen ZSKA Moskau, in der Liga liegt man derzeit nur auf Rang vier. Zuletzt gab es viel Aufregung um Mittelfeldmann Isco, der sich mit den eigenen Fans anlegte. Nun soll Premier-League Gigant Manchester City Interesse am Spanier haben.