„Fanatische Fans“

Salzburgs Europacup-Reise startet im am 14. Februar in Belgien! Und da wartet alles andere als ein Jausengegner. Was nicht verwundert, kommt der FC Brügge doch aus der Königsklassen-„Hammergruppe“ A mit Atlético Madrid und Dortmund. AS Monaco, das auswärts 4:0 geschlagen wurde, ließ die von Ivan Leko trainierte Truppe gar hinter sich: „Spannendes Los“, sagt Bullen-Coach Marco Rose dazu.„Sie sind gut organisiert, verfügen über viel Tempo. Das zeigen die 0:0 gegen Dortmund, Atlético!“